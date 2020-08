Polícia procura adolescente suspeito de matar a esposa de 16 anos a golpes de faca

PUBLICIDADE

Uma adolescente, de 16 anos, foi assassinada pelo esposo, que tem a mesma idade da vítima. O crime ocorreu na residência do casal, na noite desse domingo (23). A motivação do homicídio ainda não foi esclarecida.

De acordo com a polícia local, o corpo da vítima possuía diversas marcas de perfurações de faca no pescoço. O suspeito assumiu que havia matado a esposa através de uma mensagem enviada para a mãe. No entanto, ele fugiu antes da polícia chegar

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) recolheram o corpo para a relização da perícia.