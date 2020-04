Polícia prende jovem de 21 anos suspeito de estuprar homem de 54

PUBLICIDADE 

Um homem de 21 anos foi preso suspeito de estuprar um homem de 54 anos na madrugada deste domingo (12), em Sidrolândia, a 71 km de Campo Grande. Segundo a polícia, o crime aconteceu em um terreno baldio, próximo ao centro da cidade.

De acordo com a delegada adjunta de Sidrolândia, Thaís Duarte Miranda, uma testemunha que mora perto do terreno baldio ouviu gritos de socorro de ligou para a Polícia Militar. Quando os agentes chegaram ao local, viram o jovem mexendo em seu órgão genital enquanto levantava as calças.

O homem estava bêbado e com ferimentos e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que encaminhou o rapaz ao hospital.

O jovem foi preso em flagrante. A polícia aguarda o resultado de exame de corpo de delito.

A delegada informou que a vítima procurou a polícia logo após receber alta médica. Tanto o homem quanto o jovem disseram que não se conheciam.

A vítima do crime não mora em Sidrolândia e estava passando alguns dias na cidade.

Os dois envolvidos têm passagem pela polícia, o jovem por porte de drogas e a vítima por violência doméstica.

O caso foi registrado como estupro e segue em investigação.