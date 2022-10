Polícia prende homem por maus-tratos e cárcere privado e resgata idosa

A prisão ocorreu no bairro de Bela Vista, no município de Macaíba

Policiais civis realizaram na tarde desta terça-feira (4), na Grande Natal, a prisão em flagrante de um homem de 53 anos, pelos crimes de cárcere privado e maus-tratos praticados contra a própria mãe, uma idosa de 77 anos.

De acordo com a Polícia Civil, denúncias anônimas e relatórios com relatórios do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) apontavam que a vítima vivia confinada em um pequeno quarto, sem qualquer ventilação natural, iluminação e energia elétrica, dormindo em um colchonete de borracha e sendo forçada a se alimentar com as mãos.

Os policiais foram ao local e constataram os fatos, encontrando a idosa “despida e suja com os próprios excrementos fisiológicos, num cenário totalmente insalubre e inumano”.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça. A idosa foi encaminhada a um abrigo na cidade de Ceará-Mirim, também na Grande Natal.