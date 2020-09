Polícia Militar desativa bomba em pista de aeroporto no Maranhão

PUBLICIDADE

A Polícia Militar desativou uma bomba, nesse domingo (12), que havia sido deixada na pista do aeroporto de Caixas-MA. A cidade fica a 360 km de São Luís.

A corporação relatou que recebeu uma denúncia anônima informando o local onde o objeto estaria instalado. Com isso, uma equipe do Grupo de Operações Especiais (GOE) foi mobilizada até o aeroporto e constatou que o artefato se tratava de um explosivo. Na sequência, as autoridades iniciaram os procedimentos para desarmar a bomba.

O explosivo foi devidamente desativado e a polícia informou que não houve feridos. O caso será investigado.