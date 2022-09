Polícia Federal deflagra a Operação La Famiglia para desarticular lavagem de dinheiro

Nesta terça-feira, 06, a PF deflagrou a Operação La Famiglia, cujo objetivo é reprimir e desarticular uma estrutura de lavagem de dinheiro

Nesta terça-feira, 06, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação La Famiglia, cujo objetivo é reprimir e desarticular uma estrutura de lavagem de dinheiro constituída por indivíduos ligados ao núcleo familiar de um narcotraficante internacional, preso recentemente na Hungria. Os suspeitos são responsáveis por parte da movimentação financeira, aquisição, administração e alienação de bens oriundos de suas práticas criminosas.

Nove mandados de busca e apreensão foram expedidos para cumprimento nas cidades de Campo Grande e Jaraguari, MS, e, São Paulo e São José do Rio Preto, SP. Também foi decretado o sequestro de imóveis dos investigados avaliados em aproximadamente R$ 8 milhões.

A investigação evidenciou a prática de atos de lavagem de dinheiro consubstanciados em negócios jurídicos fraudulentos e compra de bens imóveis e móveis, em especial fazendas, subsidiados com recursos provenientes do tráfico internacional de drogas, bem como investimentos com a finalidade de desempenhar atividade rural pecuária, visando, assim, converter os ativos ilícitos em lícitos.

O trabalho é um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada pela Polícia Federal em 23 de novembro de 2020 em diversos Estados da Federação e no exterior para combater um conglomerado de organizações criminosas vocacionadas ao crime de tráfico internacional de drogas.

A investigação deflagrada hoje recai sobre a lavagem de dinheiro perpetrada pelo núcleo familiar do chefe do esquema delituoso desmantelado na sobredita operação, responsável pelo envio de toneladas de cocaína para a Europa.

Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ação perpetrada.