Polícia fecha dois motéis e leva donas à delegacia por descumprirem decreto

As autoridades da Polícia Civil atuaram no fechamento de dois motéis nessa terça-feira. As proprietárias agiam em desacordo com o decreto do governo do estado de Goiás, que determinava que somente locais que prestam serviços essenciais operassem normalmente.

A Polícia Civil fechou dois motéis que estavam funcionando em Itumbiara, região sul de Goiás, o que está proibido pelo último decreto do governo com medidas para evitar a disseminação do coronavírus. Os estabelecimentos possuíam clientes e funcionários trabalhando e contrariavam a determinação de que somente locais que prestam serviços essenciais podem operar normalmente. As proprietárias foram levadas para a delegacia e liberadas após o registro da infração.

A polícia foi acionada após uma série de denúncias anônimas. Uma guarnição foi encaminhada até o local, em Itumbiara, e ao chegar nos moteis, a corporação confirmou que os locais estavam realmente abertos e em pleno funcionamento. Os policiais então explicaram que as proprietárias estavam cometendo uma infração de vigilância sanitária preventiva.

Os motéis foram fechados e os clientes foram embora. As proprietárias foram conduzidas a uma delegacia da cidade, onde assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberadas.