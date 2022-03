Polícia faz ação contra lavagem de dinheiro em 9 estados e no DF

A operação é coordenada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro com o apoio do Ministério Público. O esquema movimentou R$3 bi entre 2019 e 2021

Nesta quarta-feira, 23, policiais civis de nove estados e do Distrito Federal cumprem seis mandados de prisão temporária e mais 40 de busca de apreensão contra suspeitos de cometer lavagem de dinheiro advindo do tráfico de drogas. A operação é coordenada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro com o apoio do Ministério Público (MPRJ).

As apurações indicaram a existência de um esquema criminoso desenvolvido para lavar dinheiro obtido com a venda de drogas ilícitas por uma das principais facções criminosas do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, o esquema movimentou R$3 bilhões entre os anos de 2019 e 2021. O dinheiro foi depositado em contas bancárias de empresas “laranjas”, que atuavam em atividades de importação e exportação, e de transporte rodoviário de cargas.

Drogas e de armas

Algumas das empresas eram empreendimentos de fachada, criados apenas para ocultar o patrimônio dos envolvidos no esquema. Os recursos ilícitos também eram reinvestidos na compra de mais drogas e de armas em regiões de fronteira.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Especializada do Crime Organizado do Tribunal de Justiça do Rio, que também determinou o bloqueio judicial de R$ 681 milhões nas contas bancárias e o sequestro de bens dos suspeitos.

Além do Rio e Distrito Federal, a Operação Mercador de Ilusões cumpre mandados em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Amapá, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Com informações da Agência Brasil