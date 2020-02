Polícia de Rondônia divulga retrato falado de suspeito de estuprar uma criança

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (28), a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), em Porto Velho, Rondônia, divulgou o retrato falado de um homem suspeito de raptar e abusar sexualmente de uma criança no dia 14 de fevereiro.

O homem teria entre 25 e 30 anos e cerca de 1,65 de altura. De acordo com a polícia, a menina foi deixada pela mãe na escola, e arrumava a mochila na calçada quando foi abordada pelo suspeito.

Após fazer algumas perguntas para a menina, ele conseguiu convencê-la a acompanhá-lo, de moto, até a casa dele. O crime ocorreu no local, e logo depois, o suspeito deixou a vítima de volta à escola.

Conforme a polícia, o homem usava uma motoneta com roda de liga leve. As denúncias relacionadas ao paradeiro do homem podem ser feitas pelo número 197 da Polícia Civil ou pelo 3227-2799, da DEPCA.