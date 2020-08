Polícia Civil prende vereador suspeito de estupro de vulnerável e exploração sexual de menores

PUBLICIDADE

A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, prendeu um vereador suspeito de estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição na terça-feira (4). A comarca do município de Itapaci-GO expediu o mandado de busca e apreensão contra o agente político, que é presidente da Câmara de Municipal da cidade de Guarinos-GO. Além do parlamentar, são investigados alguns comerciantes que teriam cometido os mesmos crimes.

De acordo com as denúncias apuradas pelos investigadores, o vereador abusava das vítimas em um cômodo localizado no fundo de uma farmácia. Ele é o dono do estabelecimento e utilizava os remédios para pagar pelos favores sexuais. Ainda de acordo com as investigações, um outro suspeito que é proprietário de uma oficina de bicicletas também abusava das menores de idade. Uma das vítimas teria, inclusive, trabalhado como empregada doméstica na residência do suspeito. Além disso, ele convencia a vítima a intermediar encontros com outras menores.

O vereador foi preso nessa terça-feira (4), encaminhado à delegacia de Itapaci e posteriormente será conduzido à unidade prisional da região. Já o dono da oficina de bicicletas encontra-se foragido. Outras pessoas estão sendo investigadas.