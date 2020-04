Polícia Civil prende a mãe por morte de criança em Montes Claros

PUBLICIDADE 

Uma mãe de 19 anos foi presa suspeita de agredir o filho, de 2 ano, até a morte, em Montes Claros, no Norte de Minas.

Segundo a Polícia Civil, ele sofreu golpes violentos na barriga, o que provocou o rompimento do intestino e o levou a criança a morte. O caso ocorreu no dia 20 de fevereiro e desde então vinha sendo investigado pela corporação. A criminosa foi detida no último fim de semana.

Ela foi levada a cadeia de Itacarambi, onde estão ficando as mulheres presas enquanto dura a pandemia de coronavírus.

O delegado de Homicídios de Montes Claros, Bruno Rezende, informou que a mãe do garoto, que trabalhava como diarista, em seu depoimento negou o crime e disse que a criança caiu do banco de madeira no barracão da família, na Renascença.

No entanto, o laudo da necropsia e as investigações revelaram que o menino foi vítima de agressões.

De acordo com Bruno , vizinhos e parentes da criança disseram que a mãe sempre agredia o filho, até no meio da rua. O menino morreu após ser internado em um hospital da cidade. Segundo a investigação a morte foi decorrente de “choque distributivo, consequente a perfuração intestinal, devido a traumatismo abdominal por instrumento contundente”.

As investigações da polícia apontaram que a diarista agredia o menino por conta de ciúmes do pai da criança, que está em um relacionamento com outra mulher, com quem ele tem uma filha de 11 meses.

“Toda vez que o companheiro saía para visitar a filha que teve outra mulher, a mãe do garoto ficava com ciúmes e ‘descontava’ no seu filho pequeno com muita violência”, disse o delegado.

As testemunhas contaram que mulher chegou a deixar a criança de “castigo”, de joelhos, no quintal da casa durante a noite simplesmente porque o filho estava chorando.

A família só descobriu do caso porque a avó do menino acordou à noite para ir ao banheiro e encontrou o neto sozinho, no escuro, no quintal da moradia.

Rezende ainda acrescenta que logo após o enterro do filho, no distrito de Caçarema, no município de Capitão Enéas, na mesma região, a mãe dele foi vista ingerindo bebidas alcoólicas em um bar. “Isso gerou raiva e até o começo de uma tentativa de linchamento da suspeita por parte dos moradores da comunidade”, relatou o delegado de Homicídios de Montes Claros.