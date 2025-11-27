Polícia Civil prende 36 integrantes de uma quadrilha especializada na receptação e comercialização de celulares roubados em SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu 36 pessoas nesta quarta-feira (26/11) durante a quarta etapa da Operação Big Mobile, ação que mira quadrilhas especializadas na receptação e comercialização de celulares roubados ou furtados.

A investigação utiliza como base a análise dos boletins de ocorrência registrados entre março e novembro de 2025, que apontaram 390 mil casos de subtração de aparelhos no estado. Desses, 2,4 mil contavam com dados de rastreamento fornecidos pelas próprias vítimas, o que auxiliou na identificação dos envolvidos.

Equipes da polícia realizaram fiscalizações em diversos pontos de venda em todo o estado, passando por cidades como Diadema, Taboão da Serra, Santos, Praia Grande, Limeira e Ribeirão Preto, além da capital paulista. Ao todo, 36 suspeitos foram detidos e mais de 10,8 mil celulares foram apreendidos durante a operação.

A polícia também constatou que a região da Santa Ifigênia, no centro da capital, continua sendo o principal destino dos celulares roubados ou furtados pouco depois dos crimes.

Com as ações desta quarta-feira, a Operação Big Mobile já totaliza mais de 38 mil aparelhos recuperados. Todos os itens apreendidos passam por perícia antes de serem devolvidos ou encaminhados ao devido procedimento.