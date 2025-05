Polícia Civil desarticula quadrilha que furtava apartamentos de luxo em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás deflagrou, nesta segunda-feira (12), a operação Safe House para desarticular uma quadrilha especializada em furtos a apartamentos de alto padrão em Goiânia. Duas pessoas foram presas, e outras três seguem foragidas.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Murillo Freire, os suspeitos vieram de São Paulo para Goiás em fevereiro deste ano e, durante um único fim de semana, invadiram três imóveis: um no Setor Pedro Ludovico e dois no Jardim Goiás. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 600 mil, incluindo joias, relógios e dinheiro em espécie.

A investigação aponta que os criminosos agiam com discrição e sofisticação: bem vestidos, eles se passavam por moradores ou visitantes dos condomínios. Além disso, o grupo utilizava adolescentes para auxiliar nas invasões, que ocorriam preferencialmente quando os moradores estavam ausentes.

Após os furtos, os integrantes do grupo retornaram a São Paulo. A identificação da quadrilha teve início a partir da denúncia de uma das vítimas, o que permitiu que os suspeitos passassem a ser monitorados pelas equipes da Polícia Civil.

Segundo o delegado Murillo Freire, o grupo possui atuação interestadual e já teria cometido crimes semelhantes em outros estados do país. Durante o depoimento, os presos optaram por permanecer em silêncio.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de localizar os foragidos e identificar possíveis outros envolvidos na organização criminosa.