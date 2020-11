Polícia apreende cinco toneladas de pirarucu ilegal em embarcação

PUBLICIDADE

Policiais apreenderam, nessa quarta-feira (18), cinco toneladas de pescado da espécie Pirarucu (Arapaima Gigas). Ao todo, foram encontrados 116 peixes que entram transportados em uma embarcação. Uma mulher de 41 anos, proprietária do barco, foi detida e vai responder por crime ambiental.

A apreensão ocorreu no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A mercadoria partiu de Fonte Boa (distante 678 quilômetros da capital) e seguia em direção a Manaus.

As autoridades da Base Arpão interceptaram a embarcação em uma base fluvial no curso do Rio Solimões. Durante a abordagem, os policiais encontraram o pescado dentro de um frigorífico. A mulher não apresentou documentos que comprovassem a origem e legalidade do material.

O caso foi registrado na Delegacia que funciona dentro da Base Arpão. A infratora pagou fiança no valor de um salário mínimo e foi liberada. Os peixes apreendidos foram doados para instituições de caridade e escolas do município de Coari, segundo a SSP.