Polícia apreende 26 kg de cabelo humano em ônibus durante abordagem de rotina

Um ônibus com 26 kg de cabelo humano foi parado durante uma abordagem de rotina. O material foi apreendido pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na noite de segunda-feira (17).

A apreensão ocorreu em Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná. Durante a revista, os agentes encontraram uma caixa com 25 blocos com mechas de cabelo importados ilegalmente escondidas no bagageiro.

As autoridades explicam que a importação de material humano sem a autorização da Receita Federal é considerada ilegal. Já a venda do material precisa ser autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A PRF informou ainda que o material costuma ter origem na Índia e na China, e entra no país pelo Paraguai. A caixa com as mechas de cabelo foi apreendida e levada para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. Ninguém foi preso.

