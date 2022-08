Polícia apreende 20 fuzis escondidos na lataria de carros no interior de SP

O armamento seria levado para a capital paulista. Dois homens, de 32 e 43 anos, acabaram presos durante a abordagem, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de 20 fuzis que estavam escondidos em dois carros, por volta das 5h deste sábado (6), em Ourinhos (a 378 km de São Paulo).

O armamento seria levado para a capital paulista. Dois homens, de 32 e 43 anos, acabaram presos durante a abordagem, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública.

Segundo a PRF, a operação ocorreu após uma troca de informações.

Na ação, dois veículos, um Kia Soul e um Peugeot 308, ambos com placas do Mercosul, foram parados no entroncamento entre as rodovias Transbrailiana e Raposos Tavares.

No interior dos veículos, em fundos falsos junto à lataria, foram encontrados 20 fuzis da marca Colt, calibre 7.62, e aproximadamente 1.200 munições 5.56. Também foram achados carregadores.

A polícia não informou a origem dos veículos. Um dos suspeitos, porém, relatou que receberia a quantia de R$ 1.000 para entregar o armamento da cidade de São Paulo.

Os dois homens foram autuados em flagrante. O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Ourinhos.

Essa foi ao menos a terceira grande apreensão de armamentos neste ano em São Paulo. No início de março, policiais da 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos apreenderam mais de 20 armas de fogo e mais de 140 quilos de maconha em um imóvel em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Durante as buscas pelo recinto, a polícia localizou, embaladas, oito armas longas (sete carabinas calibres 12 e um fuzil calibre 5.56), além de 15 pistolas.

Em abril, policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) apreenderam no sótão de uma chácara em Araçariguama (53 km de SP) armas capazes de romper blindagem, como de calibres .30, .50, .556 e 7.62, além de espingardas calibres 44 e 308.