PMs matam grupo que estaria planejando roubos nesta sexta (30)

Quatro homens suspeitos de planejarem roubos foram mortos em confronto com a Força Tática da Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira (30).

Por volta das 4h30, uma denúncia anônima informou que os suspeitos estavam indo em direção à Várzea-Grande, região metropolitana de Cuiabá, para cometer um roubo. A quadrilha estaria em um carro de passeio.

De acordo com a polícia, foi feito um bloqueio na região e, no momento da abordagem, ocorreu o confronto, que acarretou na morte do grupo.

Foram apreendidas quatro armas de fogo com os suspeitos, sendo três revólveres e uma pistola. Um dos suspeitos usava tornozeleira eletrônica e tinha passagens por roubo, porte ilegal de arma e cárcere privado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o local foi isolado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).