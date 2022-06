PMDF recupera trompete da Aeronáutica avaliado em 15 mil reais

Um soldado da Aeronáutica teve sua casa furtada, entre os objetos levados, estava um trompete da Força Aérea avaliado em 15 mil reais

Um soldado da Aeronáutica teve sua casa furtada, entre os objetos levados, estava um trompete de propriedade da Força Aérea Brasileira avaliado em mais de 15 mil reais.

O soldado publicou sobre o furto em várias redes sociais e um amigo viu um trompete com as mesmas características sendo vendido. Foi feito contato com o anunciante sendo pedido que ele fizesse um vídeo com detalhes do instrumento.

A vítima confirmou que era o produto furtado através do número de série.

Foi marcado um encontro perto de uma loja de artigos musicais localizada na C 12 em Taguatinga Centro. Antes do encontro, a vítima fez contato com o 2º Batalhão que enviou uma equipe de motociclistas para o local.

Em poucos instantes, os policiais militares fizeram a apreensão do produto e prenderam o homem que estava vendendo o trompete.

Ele negou ter furtado o trompete, mas acabou sendo autuado por receptação na 12ª Delegacia de Polícia.