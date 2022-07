PMDF recupera parte de uma carga de cerveja roubada no Gama

Neste domingo, 06, policiais militares recuperaram mais uma parte de uma grande carga de cervejas que havia sido roubada no Gama

Na tarde deste domingo, 06, policiais militares do 9º e 26º Batalhões recuperaram mais uma parte de uma grande carga de cervejas que havia sido roubada na última quarta-feira, 6, no Gama, Distrito Federal. O material foi encontrado em Santa Maria e ninguém foi preso.

Homens armados renderam o motorista do caminhão, o colocaram no porta-malas de um carro e fugiram levando o caminhão com a carga. O motorista foi solto horas depois na Ponte Alta.

No mesmo dia o caminhão, já sem a carga, foi encontrado no município de Valparaíso do Goiás e um adolescente foi apreendido.

Na tarde de sábado, 9, a PMDF predeu 4 homens e recuperou 437 caixas de cerveja oriundas do roubo.

As equipes continuaram a procurar o restante da carga e a encontram em dois imóveis na AC 319 e na QR 100 de Santa Maria, por volta das 16h. Ninguém foi detido na ação.

Todo o material foi levado à 20ª Delegacia para registro da ocorrência.