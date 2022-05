PMDF recupera moto roubada em Ceilândia

O homem que estava na garupa pulou da moto e fugiu a pé. Pelo caminho, o fugitivo dispensou o capacete, um revólver calibre 38 com três munições e mochila

Dois homens foram presos após serem flagrados circulando, em Santa Maria, em uma moto roubada em Ceilândia no final do mês passado. O fato ocorreu na manhã deste sábado (14), quando policiais militares do 26º Batalhão receberam informação do serviço orientado pela inteligência que a dupla, que estava armada, estava na moto em direção ao Gama.

Policiais militares do motopatrulhamento viram a moto próximo ao balão no Gama. que dá acesso a Santa Maria. Os militares deram ordem de parada, porém foi ignorada e deu início a um acompanhamento.

Em um determinado local, o homem que estava na garupa pulou da moto e fugiu a pé. Pelo caminho o fugitivo dispensou o capacete, um revólver calibre 38 com três munições e uma mochila, porém foi alcançado e preso.

O outro homem, que continuou na moto, foi abordado por outra equipe na entrada do Gama. A dupla que tem várias passagens pela polícia, eram condenados por outros crimes e estavam no regime semiaberto. Ambos foram encaminhados à delegacia para registro.