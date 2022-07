PMDF captura pássaros silvestres no Recanto das Emas

Ao total, foram quatro pássaros da fauna silvestre na residência da frente do lote e outras 15 aves escondidas nos fundos do lote

Na quinta-feira (30), a Polícia Militar do DF recebeu uma denúncia anônima de residência onde havia um possível comércio irregular de pássaros silvestres no Recanto da Emas. Então, a equipe foi fazer a fiscalização e, no local, encontrou diversos animais.

Ao total, foram quatro pássaros da fauna silvestre na residência da frente do lote e outras 15 aves escondidas nos fundos do lote, todos criados de forma irregular, em cativeiro, em desconformidade com a legislação ambiental vigente.

As aves foram apreendidas e, devido ao horário, encaminhadas ao Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). Hoje elas devem ser levadas ao Cetas/Ibama. Dois infratores foram autuados.

Lista de aves apreendidas