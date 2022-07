PMDF captura homem que fugiu do DPE após agredir uma policial civil

O alvo foi localizado pela inteligência na saída do Estádio Nacional onde assistia ao jogo entre Flamengo x Juventude

Na noite desta quarta-feira, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Operações Especiais orientados pelo equipe de inteligência do CPME, capturar um homem que havia fugido do Departamento de Polícia Especializada após agredir uma policial civil.

Na 5 DP os policiais foram informados que o detido ainda tinha dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e Homicídio.

O alvo possui 9 antecedentes, são eles: um homicídio tentado, quatro tráficos, um roubo, uma recepção, uma Maria da Penha e uma residência e ameaça.