PM se envolve em briga em distribuidora e é morto a tiros

Um policial militar foi morto a tiros em uma distribuidora de bebidas. Um suspeito foi preso.

O caso ocorreu na madrugada de sábado (29), em Cuiabá-MT. O subtenente Everaldo Rodrigues Alves, 46 anos, foi ao estabelecimento com a esposa para comprar bebidas. Os dois chegaram de carro, estacionaram e desceram juntos.

Na saída, o PM se desentendeu com três homens que estavam no estabelecimento. O trio tomou a arma de Everaldo; dois deles o seguraram e um terceiro atirou várias vezes na cabeça do policial.

A mulher de Everaldo confirmou o crime. Dos três suspeitos envolvidos, dois usavam tornozeleira eletrônica. O caso será investigado.