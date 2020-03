PM ensina exercícios caseiros para pais idosos durante quarentena

PUBLICIDADE 

A capitã da Polícia Militar Regiane Alves de Souza motiva os pais, Pedro Alves de Oliveira, de 75 anos, e Dilma Florência de Jesus, de 77 anos, a praticarem exercícios caseiros durante a quarentena. Os idosos utilizam diversos objetos para auxiliarem nos exercícios, entre eles, rodos, vassouras e até litros de óleo.

A ideia foi colocada em ação na manhã de domingo (22), por volta de 7h30. Durante os exercícios, monitorados por Regiane, a capitã teve o cuidado de manter a distância necessária para orientar os dois. Ela ficou na calçadas e os idosos na varanda.

“Eu cheguei lá e falei para eles pegarem um cabo de vassoura e um rodo. Comecei a passar os exercícios. Deu para ver no rosto deles a alegria de fazer atividade física, o coraçãozinho já batendo mais forte”, disse Regiane ao portal G1.

Regiane também é estudante de educação física e coordena o projeto “Venha Caminhar com a Polícia Militar”, desenvolvido há cinco anos em Mineiros-GO, mas que está suspenso para evitar a disseminação do coronavírus. A capitã orienta os idosos a praticarem, no mínimo, 30 minutos de atividades físicas por dia.

Regiane divulgou a iniciativa através das redes sociais para estimular o máximo de pessoas a fazerem o mesmo. A capitã disse que foi difícil ficar longe dos pais, mas achou gratificante poder levar mais qualidade de vida para eles.