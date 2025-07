PM é preso após matar homem por engano durante reação a tentativa de assalto em SP

Um policial militar de 35 anos foi preso em flagrante após matar, por engano, um homem de 26 anos na noite da última sexta-feira (4/7), na Estrada Turística de Parelheiros, na zona sul da capital paulista.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o agente reagiu a uma tentativa de assalto cometida por um grupo de motociclistas e disparou contra os suspeitos. Momentos depois, ainda no local, ele atirou novamente ao ver um homem se aproximando. A vítima, no entanto, não tinha ligação com o crime.

O policial foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Após pagar fiança, ele responderá ao processo em liberdade. O caso está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com acompanhamento da Polícia Militar.