PM é flagrado agredindo empregada doméstica por chegar atrasada no trabalho

O Major da Polícia Militar, Bruno Chagas, foi flagrado, pela câmera de segurança do elevador do prédio onde mora, agredindo a empregada doméstica Patrícia Peixoto. A agressão, que aconteceu no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, teria sido motivada por um atraso no horário de chegada da vítima ao trabalho.

Nas imagens, amplamente divulgadas nas redes sociais, é visível a fúria de Bruno contra a mulher. Ele aparece apontando o dedo para o rosto de Patrícia, enquanto eles discutem algo. A vítima fica encolhida no elevador.

O major continua apontando o dedo para o rosto dela, momento em que ela o afasta e é agredida com um tapa no rosto. Patrícia reage à agressão e, logo depois, Bruno deixa o local, ela sai logo atrás.

“Desde o início, quando entramos no elevador, ele já estava me agredido com palavras, me chamando de vários tipos de nome. (…) Ele também falou que eu podia dar parte dele, que não ia dar nada para ele, porque ele é major da PM”, afirmou Patrícia ao RJ1, da TV Globo.

Através de uma nota, a Polícia Militar afirmou que a Corregedoria já abriu uma investigação sobre o caso e que está em posse das imagens.

O Major foi contactado pelo RJ1, mas ele não estava em casa. Já a Polícia Civil disse que está investigando a agressão.

A situação não é a primeira em que o oficial se envolve. Ele já respondeu a um outro processo na Corregedoria da PM por entrar sem autorização na casa da sua ex-mulher, a deputada federal Major Fabiana.

Tando na corregedoria, quanto no Tribunal de Justiça, o caso terminou arquivado.