PM denunciado por tentar estuprar menino ao convidá-lo para motel é preso

Ele foi encaminhado para o presídio militar de Goiânia e os processos contra ele correm em segredo de Justiça

O capitão aposentado da Polícia Militar Manoel Pacífico de Oliveira, de 60 anos, denunciado por tentar estuprar um menino após enviar mensagens com convite para motel, foi preso suspeito de importunar de duas crianças em um clube de Jataí, no sudoeste de Goiás.

Em nota, a Polícia Militar informou que em março deste ano Manoel foi submetido a um Conselho de Justificação, onde foi declarada a perda da patente de Oficial da Reserva Remunerada, sendo considerado indigno para o cargo. A PM informou também que encaminhou os autos do processo à Justiça e aguarda homologação da decisão. Ainda reiterou que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta.

O caso aconteceu no domingo (18) e o nome do clube não foi divulgado. Segundo guardas municipais que foram até o local, o homem se apresentou como policial e três meninos, de 13, 11 e 7 anos disseram terem sido molestadas pelo autor, porém a Polícia Civil conseguiu comprovar a suspeita contra duas das crianças.

“No momento que os guardas o encontraram, ele estava dentro do restaurante do clube, junto com outra criança. Ao ser questionado, ele se apresentou como Capitão da Polícia Militar, e disse que estava apenas pagando almoço ao menor. Sobre a acusação das outras três crianças, ele alegou que apenas tinha feito massagem nas costas da criança de 7 anos, dentro da sauna”, descreve a ocorrência.

Testemunhas que estavam no clube disseram aos guardas que viram o homem com uma criança no colo. Segundo o delegado responsável pelo caso, os meninos contaram que esperavam a mãe de um deles buscá-los, e todos os responsáveis foram identificados.

“O suspeito alegou que estava só brincando com as crianças. Ele foi preso em flagrante. Agora o procedimento está no cartório para diligências”, disse o delegado.



Crimes em Rio Verde

Essa é a segunda vez que Manoel é preso pelo mesmo crime. No ano passado, ele foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) por estupro de vulnerável e importunação sexual após trocar mensagens por celular convidando um adolescente de 12 anos para ir a um motel na cidade de Rio Verde.

O capitão da PM conheceu o garoto de 12 anos em um clube de Rio Verde em maio de 2021. No final de julho, o militar encontrou novamente com o garoto, que estava acompanhado do primo, de 19 anos. O oficial abordou o primo mais velho dentro do banheiro e disse que queria “ficar” com ele. O jovem pegou o telefone do capitão para “saber qual era a intenção dele”.

O primo mais velho e o oficial começaram a trocar mensagens. Em uma delas, o militar convida ele e o garoto de 12 anos para saírem. A partir daí, o jovem contou para a família, e o pai do garoto escolheu um posto de gasolina como o ponto do encontro. O capitão não sabia, porém, que seria monitorado pela Polícia Civil.

À época, após repercussão, outras vítimas denunciaram o policial. Conforme a Guarda Municipal, a ação do homem foi semelhante no clube de Jataí.