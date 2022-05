Policiais militares abordam adolescente que portava entorpecente

Jovem que carregava droga ilícita em mochila foi abordado por policiais militares do Guará II

Policiais militares do Curso de Formação de Praças realizavam patrulhamento na área do Guará II na noite desta sexta-feira (13), quando abordaram um jovem na QE 40. Na revista pessoal, foram encontradas 18 porções de substância parecida com maconha e uma balança de precisão. O adolescente foi encaminhado à DCA para autuação.