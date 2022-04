PF prende no Maranhão homem que estava foragido havia mais de 20 anos

Ele estava em casa com familiares, na cidade de Barreirinhas, quando policiais cumpriram um mandado de prisão expedido pela Justiça

Alfredo Henrique e Matheus Moreira

Foragido da Justiça desde 2000 por roubos a banco e carga, lavagem de dinheiro, além de organização criminosa, Luís Marcos de Medeiros, o Marcão, foi preso pela Polícia Federal do Maranhão nesta terça-feira (26).

Ele estava em casa com familiares, na cidade de Barreirinhas, quando policiais cumpriram um mandado de prisão expedido pela Justiça. O nome de Marcão constava na lista vermelha da Interpol, a polícia internacional.

Segundo a PF, ele usava um nome falso, identificando-se como Antônio Marcos Medeiros. Nenhum advogado se apresentou para defendê-lo, disse a polícia à Folha, no momento da prisão. Ele foi encaminhado para o sistema carcerário de São Luís, capital do estado, a cerca de 250 km do local da prisão.

De acordo com o Ministério da Justiça, ele é suspeito de participação em roubos a transportadores, em 1993, e também ao então Banco Real e Banco Nacional, três anos depois.

Segundo a Justiça, também há processos em andamento contra ele em Minas Gerais. Um deles é sobre um roubo em 1998 à agência Alípio de Melo, da Caixa Econômica Federal em Belo Horizonte.

Além disso, Marcão teria participado, em 2005, de um roubo à Nestlé, em São Paulo. No Tribunal de Justiça de São Paulo, há pelo menos oito processos em seu nome, sete deles por roubo e registrados no Foro de Ribeirão Preto, e um por furto, registrado no Foro de Ribeirão Bonito. A partir de agora, ele está à disposição da Justiça, segundo a PF. Procurado, o TJ paulista não havia se manifestado até a publicação desta reportagem.