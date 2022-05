PF e MPDFT realizam operação contra assaltantes de carros-fortes

A ação combate uma quadrilha que obtinha grandes quantias em assaltos contra carros-fortes para praticar lavagem de dinheiro

Nesta terça-feira, 17, a Polícia Federal, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do DF e Territórios (Gaeco/MPDFT), deflagrou a Operação Restos da Maldade no Distrito Federal e nos estados de Goiás e Minas Gerais.

A ação tem como objetivo o combate de uma quadrilha que obtinha grandes quantias em assaltos contra carros-fortes para, depois, praticar crimes de lavagem de dinheiro.

Os policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão a fim de obter mais provas dos crimes cometidos.

Os dois principais alvos da investigação estavam entre os mortos na operação policial que combateu assaltantes na cidade de Varginha (MG), em 2021.

Os investigadores descobriram que os alvos adquiriam diversos imóveis de luxo em dinheiro, realizavam viagens para resorts, criavam empresas de fechada e cometiam uma série de outros delitos que tinham por objetivo ocultar e dissimular o patrimônio resultante de violentos assaltos pelo país.