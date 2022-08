PF apreende 26 kg de cocaína e dois são presos

Agentes da PF faziam fiscalização de rotina quando encontraram drogas com um homem nigeriano e uma mulher da África do Sul

A Polícia Federal prendeu dois passageiros de voos internacionais com droga neste final de semana no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Agentes da PF fiscalizavam as bagagens dos passageiros com o auxílio de cães farejadores e prenderam um homem da Nigéria que ingressou no Brasil beneficiado pela Lei do Refúgio, tentando embarcar para a República dos Camarões. Ele tinha 48 volumes escondidos dentro de 12 calças jeans, contendo mais de 20 Kg de cocaína.

Uma mulher da África do Sul também foi presa em outra revista de rotina da PF. Ela realizava os procedimentos migratórios quando encontraram um colete com três volumes contendo mais de cinco quilos de cocaína. Ela pretendia embarcar em voo para Addis Ababa, na Etiópia.