Pets sofrem com a ausência de seus donos por conta da quarentena em Wuhan

Na cidade chinesa de Wuhan, a primeira a registrar o surgimento do coronavírus, os animais de estimação sofrem com a quarentena imposta pelo governo. Com mais de 180 mil pessoas impedidas de voltar para casa, cães e gatos estão sozinhos, sem comida e o apoio de seus donos.

Pelas redes sociais, moradores pedem a colaboração de vizinhos ou qualquer pessoa que esteja na região. “Por favor, ajude a alimentar meu gato!”, escreveu um usuário no Weibo, rede social mais usada na China.

Para atender a alta demanda dos donos preocupados com seus pets, uma hashtag foi criada para reunir ‘exilados’ e voluntários dispostos a cuidar dos animais: “Salve os Animais de Estimação deixados em Wuhan”.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou em sua conta que “não há evidências de que cães, gatos ou outros animais de estimação possam adquirir o novo coronavírus”.