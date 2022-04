PCDF prende quadrilha que usava crianças para furtar combustíveis

Uma quadrilha especializada em furtar combustíveis foi alvo da Polícia Civil do DF, por meio da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos

Nesta quinta-feira, 28, uma quadrilha especializada em furtar combustíveis foi alvo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRF). Estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão, em Taguatinga, Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante, Estrutural e Jardim Ingá (GO).

Com o início da pandemia de Covid-19, os preços subiram quase 50% e a procura por preços mais acessíveis se tornou constante, com isso os criminosos ganharam uma janela de oportunidades. A partir disso as investigações no Distrito Federal se iniciou no final de 2021.

Segundo os investigadores, as distribuidoras e postos de gasolina são as principais vítimas. Empresários afirmam que o produto diminui antes mesmo de chegar ao posto de gasolina, e que os prejuízos cresceram significativamente com a crise sanitária.

As investigações revelaram que, apesar dos esforços dos empresários, que investem em sistema de monitoramento nos caminhões, os criminosos tampam as câmeras para furtar o produto. Alguns, inclusive, usam crianças para burlar o sistema de vigilância.

O combustível furtado era vendido em galões, custando em média R$ 4,50 o litro, preço consideravelmente abaixo do mercado, e estocados sem nenhum controle, podendo afetar o meio ambiente, a saúde e expondo as pessoas ao risco de explosão.

Outra forma de furtar o produto era a de não esvaziar totalmente o caminhão-tanque no posto. A sobra era retirada e vendida para os receptadores, o que é proibido, segundo o Manual Operacional de Postos da Petrobras.

Desde 2019, a DRF já realizou duas operações contra furto e receptação de combustíveis e prenderam 35 pessoas envolvidas no crime. Apesar das ações deflagradas pela polícia, os suspeitos continuaram em atividade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os criminosos vão responder por associação criminosa, furto, receptação, crimes contra ordem econômica e meio ambiente, e podem até 10 anos de prisão.