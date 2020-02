PCDF prende mais dois suspeitos de matar motorista de aplicativo no Sol Nascente

PUBLICIDADE 

Outros dois suspeitos de envolvimento na morte do motorista de aplicativo Túlio Russel César, de 27 anos, foram presos nesta segunda-feira (10), pela Polícia Civil.

Até agora, quatro suspeitos foram presos. Logo após o crime, um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, além de um menor apreendido. A suspeita é de que os novos detidos sejam o responsável por chamar a corrida e o autor do disparo fatal, que acertou a cabeça da vítima, na estrada Vicinal, no Sol Nascente, na manhã desse domingo (9)

De acordo com as autoridades, o caso está sendo tratado como latrocínio. O celular da vítima foi levado pelos bandidos. A vítima foi encontrada ao lado do veículo, um Fiat Argo prata.

Inicialmente, a ocorrência relatava haver uma pessoa que teria sido agredida e estaria desacordada. Porém, com a chegada da equipe do CBMDF ao endereço, verificou que homem havia sido atingido por um tiro na cabeça e estava morto.