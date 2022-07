PCDF incinera 3,5 toneladas de drogas

Nesta quarta-feira, 06, finalizando a Operação Narco Brasil, no âmbito da PCDF foi realizada a incineração de mais de três toneladas de drogas

Nesta quarta-feira, 06, finalizando a Operação Narco Brasil, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi realizada a incineração de mais de três toneladas de drogas.

A ação foi promovida pela Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) e contou com o apoio das Divisões de Operações Especiais (DOE) e Aéreas (DOA) e do Instituto de Criminalística (IC) da PCDF, além de equipe do Detran-DF.

A maior parte da droga incinerada é composta de 3,2 t de maconha. Na sequência há cocaína, outras drogas, crack, skunk, MDMA e haxixe. A incineração ocorre na sede de empresa contratada.

A Operação Narco Brasil é uma operação integrada nacional de combate a crimes de tráfico e incineração de entorpecentes, inserida no calendário de 2022 da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).