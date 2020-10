Pato é encontrado usando meias e crucifixo em praia do Rio

PUBLICIDADE

Um pato foi encontrado com uma vestimenta inusitada na Praia da Macumba, que fica no bairro do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Ele foi abandonado na região na segunda-feira (19).

De acordo com a Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses da Prefeitura do Rio, o animal não aparentava sinais de maus tratos. O que chamou a atenção dos agentes foi a aparência do bicho. Ele estava usando meias e tinha um crucifixo no pescoço.

O órgão diz que tanto as meias quanto o acessório religioso estavam amarrados. Isso impedia que o pato conseguisse caminhar pela areia. O bicho foi resgatado por uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses.

A Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses reforçou também que, no Rio, denúncias de animais abandonados devem ser feitas nos canais de atendimento da Central 1746.

