Pastor foragido é suspeito de furtar ao menos R$ 50 000 de igreja católica

PUBLICIDADE

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança enquanto furtava ao menos R$ 50.000 da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (7). A família do suspeito o identificou como um pasto evangélico.

De acordo com informações cedidas pelo padre Marcos Miranda, que atua na paróquia, a família relatou que o suspeito “oscila entre a vida de Deus e o vício de drogas.”

A polícia iniciou as investigações do caso na quarta-feira (9), após se dirigirem até a igreja onde ocorreu o furto. O padre Miranda informou ao Portal G1 que o dinheiro levado estava guardado para pagar funcionários da igreja e o serviço de uma obra no telhado da paróquia.

O padre informou ainda que, além dos R$ 50 mil, foram arrombadas oito urnas durante a ação, onde também havia um dinheiro que ainda não foi contabilizado nas perdas. O suspeito segue foragido.