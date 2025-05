Pastor é suspeito de matar ex-mulher com 31 facadas no Maranhão

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) está à procura do pastor José Gilton Alves dos Santos, suspeito de assassinar a ex-mulher, Jussandra Gonçalves Jorge de Souza, com ao menos 31 facadas. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (26), na cidade de Riachão, no sul do estado.

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado pela não aceitação do fim do relacionamento por parte do suspeito. Testemunhas relataram que a vítima já havia sido ameaçada anteriormente e chegou a ser mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro.

O corpo de Jussandra foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Imperatriz para realização de perícia.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar seguem em diligências em Riachão e em municípios vizinhos para tentar localizar o pastor, que está foragido. O caso é investigado como feminicídio.