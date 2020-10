Pastor é preso por crime sexual em ônibus de viagem

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (21), um pastor de 59 anos foi preso por importunação sexual contra uma mulher, de 39 anos. O abuso aconteceu em um ônibus que tinha Vitória como origem e Belo Horizonte como destino final.

O motorista do ônibus, assim que descobriu o que tinha acontecido, acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a vítima, ela dormia quando o religioso colocou as mãos dentro de sua calça e fez movimentos bruscos.

“Ela foi acordada com o ato do homem e acionou o motorista, que parou no posto da PRF”, explicaram os policiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O líder religioso disse que estava dormindo e “sonhou”. Segundo a PRF, o pastor admitiu que cometeu o ato sem consentimento da vítima. “Ele tentou se justificar dizendo que ‘estava há 20 anos sem uma mulher e por isso caiu em tentação’”, disse a polícia

O pastor foi preso em flagrante e levado para o sistema prisional.