Pastel de ursinho vendido no Centro de BH viraliza e promoções dão água na boca

Já sabe que Belo Horizonte não brinca na hora de inovar, né? Pois a lanchonete Pastelinho, localizada no Centro da cidade, está aí pra mostrar que inovação é um diferencial do belo-horizontino. A loja dá o que falar nas redes sociais, ao longo dos últimos dias, por vender pastéis em formato de ursinho. Isso mesmo: o lanche se parece com uma pelúcia.

A proprietária da Pastelinho, Adriana Aguiar, conta ao BHAZ que o pastel de ursinho foi disponibilizado na loja no Dia das Crianças deste ano. “Queria uma inovação pra atrair a criançada na época”, comenta.

Apesar do famoso pastel começar a ser vendido há poucos meses, ele já existe há alguns anos. Na época da escola, a filha da proprietária sempre levava esses pasteis nas festinhas e confraternizações. Adriana, inclusive, também fazia os ursinhos para os outros alunos da classe.

Os ursinhos são o xodó da lanchonete que fica no Centro de BH (Adriana Aguiar/Arquivo Pessoal).

Repercussão

A imagem dos pasteizinhos viralizaram no Instagram após a foto do fotógrafo Frederico Barros ir parar na página BH é Meu País. “Não esperava essa repercussão, estamos aqui há tanto tempo, inclusive, fizemos uma reforma na loja há pouco tempo, pra gente isso é ótimo”, explica Adriana.

Além dos ursinhos, a proprietária conta que também faz os aperitivos em formato de coração. Esses, costumam ser mais vendidos nas datas comemorativas do Dia das Mães e Dia dos Namorados. Os sabores disponíveis são carne, queijo, frango e chocolate.

Promoções

Para quem não perde uma boa promoção, a Pastelinho também conta com um bom precinho para quem gosta dos pasteis fritos comuns. Por lá você garante 10 pastéis por R$ 14 e 5 pastéis por R$ 7. Já os pastéis de urso e coração têm valor diferente por conta do trabalho mais elaborado, sendo R$ 3,50 cada e 3 por R$ 7,50.

Pastelinho fica na rua São Paulo, n° 885, esquina com rua Tupis (Adriana Aguiar/Arquivo Pessoal)

A inovação na culinária surgiu há pouco tempo, mas a loja é uma das mais tradicionais de Belo Horizonte. A Pastelinho, que fica na rua São Paulo, n° 885, esquina com rua Tupis, existe há 52 anos, sendo que os últimos 30 estão sob o comando de Adriana. “É uma loja de família”, comenta.

Agora que a reforma foi finalizada, a loja vai começar a entrar nos aplicativos delivery, como iFood e Rappi. “Estamos modernizando aos poucos com o tempo”, explica Adriana. Além disso, a Pastelinho também criou recentemente uma página no Instagram.