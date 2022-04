Passageiros colocam fogo em ônibus em protesto

De acordo com os usuários, os ônibus demoram para passar e, quando passam, estão lotados e não param

Grupos de passageiros atearam fogo em ônibus como forma de protesto contra a má qualidade do transporte coletivo. As manifestações ocorreram na noite da última terça-feira (19), em Cuiabá e Várzea Grande, no Mato Grosso.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Várzea Grande, quando a equipe chegou, os passageiros já não estavam mais próximos ao local e as chamas estavam concentradas no motor. O fogo rapidamente foi apagado e não houve feridos.

Já em Cuiabá, também foi registrado um protesto, mas, nesse caso, a movimentação foi controlada pelos próprios funcionários da empresa de transporte.

De acordo com os usuários, os ônibus demoram para passar e, quando passam, estão lotados e não param.