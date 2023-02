Passageiro que trocou socos com motorista de app por taxa de R$ 3

Ele contou que pediu uma corrida no supermercado e, ao ser cobrado o valor por fora do aplicativo pelo uso do porta-malas, se recusou a pagar

O passageiro que trocou socos com um motorista de aplicativo após a cobrança de uma taxa de R$ 3 para levar compras disse que se defendeu após ser xingado e agredido pelo motorista, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Ele contou que pediu uma corrida no supermercado e, ao ser cobrado o valor por fora do aplicativo pelo uso do porta-malas, se recusou a pagar e que o condutor foi ao local apenas para ofendê-lo.

Haynner Ferreira Naves é autônomo e disse que já tinha pedido corridas outras vezes em supermercado e nunca foi cobrado por nenhuma taxa. Além disso, não há nenhum aviso no aplicativo sobre o valor extra.

“Falei que não ia pagar a taxa e ele falou: ‘OK’. Ele não cancelou a corrida e continuou indo. Eu achei que ele fosse me buscar, mas ele chegou e começou a me xingar, me ofender, dizendo que se eu não quisesse pagar, que eu comprasse um carro ou arrumasse um motorista particular”, contou.