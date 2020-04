Passageiro de ônibus é esfaqueado após reagir a assalto

PUBLICIDADE 

Um passageiro de um ônibus foi esfaqueado após reagir a um assalto na noite dessa terça-feira (31).

O crime aconteceu em Vila Velha-ES. Segundo a polícia, dois suspeitos embarcaram no ônibus e anunciaram o assalto, por volta das 19:30. Os homens começaram a pegar os aparelhos celulares das vítimas, quando um passageiro percebeu que a arma de fogo usada por um dos assaltantes era falsa. Ao tentar uma reação, a vítima acabou sendo ferida pelo comparsa do criminoso com dois golpes de faca.

Segundo o relato de algumas testemunhas, os suspeitos usavam máscara cirúrgica. Os homens pareciam querer se proteger do Coronavírus, mas estavam apenas se aproveitando da situação para acobertarem as identidades. A vítima foi encaminhada para um hospital particular de Vila Velha.