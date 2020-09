Paraquedista morre após queda durante salto no Rio de Janeiro

PUBLICIDADE

O aposentado e paraquedista Jorge Luiz Dantas, de 62 anos, veio a óbito após ser vítima de um acidente durante um salto, no domingo (6). Ele participava de um evento esportivo, no Rio de Janeiro.

Jorge saltava há mais de 20 anos, serviu no Exército, como paraquedista, e atuou como agente penitenciário. Algumas testemunhas fizera registros do momento em que Jorge bate violentamente contra o chão, após perder o controle do paraquedas.

Dantas participava de encontros para saltar de paraquedas todos os anos. O evento era organizado por ele e atraía integrantes da Brigada de Paraquedistas, além do público, que acompanhava os saltos. Ele deixa a esposa e um filho.