Painel de Nossa Senhora Aparecida fica intacto após fogo destruir carreta de algodão

Na manhã desta quinta-feira (28), uma carreta, que carregava fardos de algodão, pegou fogo na rodovia federal 267, em Bataguassu (MS).

As chamas consumiram a parte da carga do veículo, no entanto, um painel com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, acoplado ao espaço, não sofreu impacto.

O cavalo mecânico, composto pela cabine, rodas e motor do veículo, que estavam diante do painel da padroeira do Brasil, também não foi afetado. O motorista não ficou ferido.

Conforme o Corpo de Bombeiros da cidade, foram utilizados cerca de 600 mil litros de água para conter as chamas.

Vários caminhões pipas de diversas empresas da região auxiliaram no combate às chamas. Foram utilizados maquinários para remover a carga que estava obstruindo parte da rodovia.

A causa do incêndio ainda não foi identificada.

Segundo os Bombeiros, o trânsito no local ficou lento por várias horas, mas já foi normalizado.