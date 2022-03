Pai mata o próprio filho a pauladas no Maranhão

Na última terça-feira, 1, um homem não identificado foi morto a pauladas em Burti Bravo, no Maranhão. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é o próprio pai da vítima. O homem que foi morto era usuário de drogas. De acordo com a polícia, a vítima chegou na casa do pai e tentou golpear não só ele como também a madrasta com uma chave de fenda. Para se defender, a polícia afirma, o pai do homem atingiu o filho na cabeça com uma paulada. Ele ficou inconsciente, foi resgatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém ele já chegou ao local sem vida. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.