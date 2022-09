Pai é preso suspeito de estuprar filha de 14 anos

Ele manteve a filha adolescente em cárcere privado após engravidá-la

Um homem de 48 anos foi preso suspeito de estuprar e manter a filha adolescente em cárcere privado após engravidá-la. De acordo com a Polícia Civil, ele estava foragido e era acobertado pela família.

A mãe da vítima de 14 anos chegou a levá-la, junto com o recém-nascido, para se encontrar com o pai, em Aruanã, no nordeste do estado.

O delegado responsável pelo caso, Kahlil Souto, afirmou que o homem admitiu ter tido relações sexuais com a menina e também ser pai do bebê de dois meses.

O homem estava foragido desde o dia 3 de junho e foi preso na terça-feira (13), em Aruanã. Segundo o delegado Kahlil Souto, o caso chegou ao conhecimento da polícia após uma denúncia no Conselho Tutelar de Santa Rosa de Goiás, onde a família morava. Na época, a adolescente estaria sendo mantida em cárcere privado para esconder a gravidez.