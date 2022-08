Pai é preso por gravar vídeos torturando os filhos para ameaçar a ex-companheira

De acordo com o delegado Cesar Ferro, o investigado chegou a enviar para a ex-companheira uma imagem de uma das crianças segurando uma arma de fogo

Um homem, identificado como Pedro Henrique Alves da Cruz, de 25 anos de idade, foi preso na última terça-feira (9), na cidade de Presidente Dutra, a 347 km de São Luís, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tortura, ameaça e descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência.

As investigações, feitas pela Delegacia Especializada da Mulher de Presidente Dutra, apontam que o preso teria gravado vídeos em que torturava os próprios filhos, menores de idade, além de registrar imagens fotográficas com as crianças próximas de uma arma de fogo.

Ainda de acordo com a polícia, a motivação dos crimes seria pelo fato de o investigado não aceitar o fim do relacionamento com a ex-companheira, mãe das crianças, para quem o investigado mandava as imagens de tortura, além de mensagens de ameaças.

De acordo com o delegado Cesar Ferro, o investigado chegou a enviar para a ex-companheira uma imagem de uma das crianças segurando uma arma de fogo.

Após as formalidades legais, o preso foi encaminhado à Unidade Prisional de Presidente Dutra, onde ficará à disposição da Justiça.