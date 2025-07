Pai é preso após esfaquear o próprio filho de 4 anos em SP

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante no sábado (5/7) após ferir com golpes de faca o próprio filho, uma criança de 4 anos, em Caçapava, no interior de São Paulo. O crime ocorreu dentro do apartamento da família, localizado na Rua Antenor José dos Santos.

De acordo com informações preliminares, pai e filho estavam trancados no imóvel quando vizinhos, ao perceberem a situação, forçaram a entrada e encontraram ambos feridos. O homem foi localizado caído no sofá e a criança apresentava lesões provocadas por faca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro às vítimas. Até o momento, não há detalhes confirmados sobre o estado de saúde de pai e filho.

No apartamento também residia a mãe da criança, uma mulher de 47 anos. A motivação do crime ainda está sob investigação.