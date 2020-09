Pai é preso após abusar sexualmente da filha por 8 anos

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (1), um ex-policial foi preso acusado de estuprar a própria filha, dos 10 aos 18 anos. Rogério Fonseca de Oliveira, de 56 anos, trabalhava como motorista de aplicativo. Segundo a polícia, ele confessou os estupros na delegacia e ainda afirmou que filmava as relações sexuais.

Ele foi preso pela polícia na casa da mãe, em Itaguaí.

“Uma frase dele que me marcou muito foi que ele falou assim: ‘Qualquer pessoa que ficar com você, vai ver o estrago que eu fiz com você’. Então aceitar o seu corpo, mediante a isso, é bem difícil, né”, disse a vítima.

O delegado Gabriel Ferrando relatou ainda um “comportamento abusivo” do pai. “Ele confirma a existência dos fatos e tenta, de certa forma, apresentar uma tese favorável à sua defesa, justificando que os atos foram praticados a partir de uma certa idade, enfim, uma coisa realmente inacreditável”, afirma.

A filha contou que a mão não sabia dos crimes e ficou chocada quando ouviu os casos contados pela filha.

Rogério saiu de casa há quase dois anos e vai responder por crime de estupro de vulnerável. Ele pode pegar mais de 15 anos de prisão.

“Ele me perseguia na rua, ele criava redes sociais fakes minhas, pra poder tá falando mal de mim, ele se passava por mim nas conversas. Então, todo comportamento dele comigo, as pessoas percebiam que não era normal”, relata a vítima.