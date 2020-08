Pai e filho se recuperam da Covid-19 e saem juntos de hospital

PUBLICIDADE

Valdir dos Santos, de 58 anos, e seu filho Tiago dos Santos, de 34, deixaram o hospital na terça-feira (25). O pai estava internado desde o dia 6 de agosto. Ambos só descobriram que estavam na mesma unidade durante o tratamento.

Valdir ficou internado por 20 dias e o filho, por 11. De acordo com o hospital, Valdi foi o primeiro a ser internado e entrava em contato com a família por meio de um tablet disponível na UTI da Covid-19, em um hospital de Xanxerê-SC. Depois de 15 de agosto, Valdir não conseguiu mais contato com o filho.

Sem saber que o filho também havia sido internado e que ambos estavam na UTI, mas em leitos distantes, Valdir foi surpreendido quando a equipe médica possibilitou o reencontro dos dois. O momento emocionou os funcionários da unidade.

No dia seguinte, Valdir teve alta da UTI para enfermaria. enquanto Tiago seguiu em cuidados intensivos até o último fim de semana, quando pai e filho novamente puderam se encontrar no quarto da enfermaria, onde ficaram até esta terça.